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﻿開放廚房違例近千被警告

2018-02-13 列印
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　　近年不少住宅單位採用開放式廚房，消防處昨指，去年全港有約一萬四千個入則申請開放式廚房的單位，截至上月處方已為當中的八成完成年度檢查，其餘個案仍在跟進中，並發出近千張警告信。

　　消防處高級消防隊長梁威霆（圖右）昨指，根據現行法例，開放式廚房設計的住宅單位，必須配備接駁至大廈火警警報系統的煙霧偵測器、消防花灑頭及全高度緣牆等設施，不得被拆除或阻礙，並要定期進行年檢，否則最高可被罰款五萬元。至於開放式廚房可否明火煮食，則要視乎大廈公契。他又指，暫時未有相關的違規數字，但強調業主不應私自將單位改裝為開放式廚房，改建前亦應先向相關部門入則申請。

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