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﻿積金局fb專頁推聊天機械人

2018-02-13 列印
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　　積金局上周五在facebook專頁推出聊天機械人「Messenger Bot」，提供強積金投資及退休資訊。積金局執行董事及機構事務總監鄭恩賜表示，積金局花近一年時間籌備，搜集港人最常查詢的強積金問題，又研究關鍵詞組合，最後利用AI人工智能技術推出「Messenger Bot」。他指，年輕人常以文字訊息溝通，期望「Messenger Bot」能發揮公眾教育平台角色，讓更多打工仔了解強積金資訊。

　　「Messenger Bot」能辨識廣東話口語文字，輸入「揀咩基金最好？」後，機械人會即時提供揀選強積金基金資訊，但只限於強積金及退休相關內容，假如輸入「點發達？」等不相關的問題時，機械人便會坦白回答：「特攻唔明白你嘅意思，你可以去主目錄搵你想要嘅強積金資訊。」

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