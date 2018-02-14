﻿大律師：改變土地用途屬違規 司馬文官地僭建地台 變私人花園

土地註冊處資料顯示，司馬文於○六年購入西貢清水灣道五塊田三十三號一幢三層高村屋，早前被揭發天台和外牆至少有九處非法僭建物，而地政署由○八年起已發出警告信，但司馬文一直沒理會，直至最近參加立法會補選，才急忙「補鑊」，把僭建物拆除。
司馬文除了蓋建僭建物外，其村屋後方近山坡一個地台，原本為官地，他租用後，於原來的石屎地上鋪上石磚，並搭建成一個半圓形巨型地台，立於小山坡上，高度約有七米，地台地面安裝約十盞地燈，儼如一個私人後花園。該地台外圍原本有欄杆圍封，現已拆除，但地燈仍然存在。
司馬文日前接受《頭條日報》姊妹報《星島日報》訪問時，承認屋後花園一半是私人用地，另一半為租用官地。他從上手業主購入村屋時，根據短期租約續租官地，並向地政署申請租約改名。他表示，上手業主已為後花園鋪上石屎，但他承認收屋後再裝修，有作提升及改動，「以新石磚取代石屎上的舊石磚」（the new stone that was there was replacing the old stone on top of the concrete there......）」，建成後用作遛狗，他形容為「狗花園」，狗用多過他。
短期租用 認曾作改動
他表示，若證實自己犯錯，願向公眾致歉。當記者屢次問他有關租約的詳細內容，如土地用途、地段大小、租用期、租金等，司馬文均表示不記得或不肯定，要翻查資料。
執業大律師陸偉雄表示，市民儘管租用官地後，是有權使用該土地，但不能改變土地的用途。他舉例，原本是農地或草地的地方，如鋪上英泥甚至加上建構物，即令土地無法耕種，破壞了租約條款。他續說，即使加建工程由上手業主進行，與僭建相同，一旦物業轉手，新業主即成為僭建或加建物的新主人，負有相關法律責任。
地政署曾回應傳媒查詢，指該村屋外花園及背後空地，均屬署方批予業主的短期租約範圍內，但該署當時沒指出如有人加鋪英泥並築成巨型地台，是否合乎租約條款。本報連日向署方查詢有關疑問，至昨晚截稿前仍未獲回覆。