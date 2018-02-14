﻿大律師：改變土地用途屬違規 司馬文官地僭建地台 變私人花園

參與立法會建築、測量、都市規劃及園境界補選的南區區議員司馬文，被揭發其西貢村屋的天台和圍牆有僭建，並在屋後一幅官地鋪上石屎。本報進一步發現他在該處以英泥及石磚建成一個七米高的巨型半圓地台，作為後花園。有大律師指，在租用官地上加建，涉改變土地用途，亦屬違規，與僭建無異。司馬文接受查詢時承認，他早年購入村屋，上手業主已租用屋後官地，並轉名由他續租，當時租地上已鋪上水泥，其後他裝修，再鋪上新石磚，如事件證實他犯錯，他願意道歉。



土地註冊處資料顯示，司馬文於○六年購入西貢清水灣道五塊田三十三號一幢三層高村屋，早前被揭發天台和外牆至少有九處非法僭建物，而地政署由○八年起已發出警告信，但司馬文一直沒理會，直至最近參加立法會補選，才急忙「補鑊」，把僭建物拆除。



司馬文除了蓋建僭建物外，其村屋後方近山坡一個地台，原本為官地，他租用後，於原來的石屎地上鋪上石磚，並搭建成一個半圓形巨型地台，立於小山坡上，高度約有七米，地台地面安裝約十盞地燈，儼如一個私人後花園。該地台外圍原本有欄杆圍封，現已拆除，但地燈仍然存在。



司馬文日前接受《頭條日報》姊妹報《星島日報》訪問時，承認屋後花園一半是私人用地，另一半為租用官地。他從上手業主購入村屋時，根據短期租約續租官地，並向地政署申請租約改名。他表示，上手業主已為後花園鋪上石屎，但他承認收屋後再裝修，有作提升及改動，「以新石磚取代石屎上的舊石磚」（the new stone that was there was replacing the old stone on top of the concrete there......）」，建成後用作遛狗，他形容為「狗花園」，狗用多過他。



短期租用 認曾作改動



他表示，若證實自己犯錯，願向公眾致歉。當記者屢次問他有關租約的詳細內容，如土地用途、地段大小、租用期、租金等，司馬文均表示不記得或不肯定，要翻查資料。



執業大律師陸偉雄表示，市民儘管租用官地後，是有權使用該土地，但不能改變土地的用途。他舉例，原本是農地或草地的地方，如鋪上英泥甚至加上建構物，即令土地無法耕種，破壞了租約條款。他續說，即使加建工程由上手業主進行，與僭建相同，一旦物業轉手，新業主即成為僭建或加建物的新主人，負有相關法律責任。



地政署曾回應傳媒查詢，指該村屋外花園及背後空地，均屬署方批予業主的短期租約範圍內，但該署當時沒指出如有人加鋪英泥並築成巨型地台，是否合乎租約條款。本報連日向署方查詢有關疑問，至昨晚截稿前仍未獲回覆。