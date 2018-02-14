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﻿扮死者家屬網上募捐 25歲女騙徒被捕

2018-02-14 列印
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　　發災難財，令人不齒。警方昨天在旺角拘捕一名二十五歲姓張女子，她涉在大埔公路十九死六十六傷車禍中，在互聯網發帖冒充為死者家屬，呼籲市民捐款。

　　上周九巴車禍發生翌日，有人在一個facebook專頁發帖，自稱是一名死者家屬，希望有心人捐款幫助死者遺孀及一對年幼孖仔。帖文留下兩個銀行戶口號碼，稱捐款會全數交遺孀。

　　有網民見帖文疑有人「發死人財」，警方介入調查，鎖定一名涉案女騙徒，昨日在疑人的旺角住所附近，以涉嫌有不誠實意圖使用電腦將她拘捕。

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