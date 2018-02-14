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﻿貨車玩「碰碰車」 P牌仔驚呼「黐線」

2018-02-14 列印
■私家車與貨車在紅隧灣仔入口相撞。
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　　本港近日發生多宗車禍，司機駕駛態度引起社會關注。近日社交平台瘋傳兩段短片，但見一輛P牌私家車在紅隧入口切線時與貨車相撞後，貨車更至少三次開行如碰碰車般將私家車推前，嚇得私家車司機與乘客尖叫不斷及響按，更怒斥貨車司機「黐線㗎？」

　　該兩段車Cam片日前在facebook瘋傳，其中一條相信由涉事P牌私家車拍下，但見私家車駛至紅隧入口切線，被後方貨車撞上。惟貨車其後至少三次開行將私家車推前。私家車司機及一名女乘客不斷尖叫，大罵五十七歲姓梁貨車司機「黐線」。另一條短片由後方車輛車Cam拍下，見私家車被貨車撞歪車身。

　　警方指事發上周三，一輛私家車及一輛中型貨車在紅隧灣仔入口相撞，意外中三十歲姓黃私家車司機及三十一歲姓吳女乘客受傷送院，案件列交通意外有人受傷處理。



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