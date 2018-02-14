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﻿港人口突破740萬

2018-02-14 列印
　　政府統計處最新數字顯示，本港人口去年年底增至七百四十萬零九千八百人，較前年增加三萬二千七百人，按年升百分之零點四。當中人口自然增長為一萬人，包括五萬六千六百人出生及四萬六千六百人死亡；淨遷移人數為兩萬二千六百人，包括四萬七千名單程證持有人的移入，及兩萬四千三百名香港居民的淨移出。而常住居民約七百一十八萬人，流動居民則約二十二萬七千人。

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