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﻿美股中段跌91點

2018-02-14 列印
　　美股周二初段結束前兩個交易日的升勢回軟，至中段，杜指報二四五一○點二二，跌九十一點零五；納指則報六九七六點七，跌五點二七。

  滙控美國預託證券價格見八十點七港元，較香港收市價升零點九港元；騰訊則見四百二十四點三一港元，升一點九一港元。
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