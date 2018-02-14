﻿黃遠輝指交通樞紐上蓋 有潛力發展房屋

土地供應專責小組昨召開第十次會議，討論電話機樓用地、空置校舍及運輸基礎設施上蓋發展的可行性。小組主席黃遠輝（見圖右）會後表示，交通樞紐上蓋發展房屋具有發展潛力，但由於部份在當初規劃時，未有考慮交通以外的用途，故技術和規劃上會遇到很大困難，或只能作中長期增加土地供應考慮。



黃遠輝又指，小組又探討各種公共設施，如電話機樓、巴士站或變電站上蓋興建住宅的可行性，但空置校舍因大多位處偏遠或鄉郊，交通配套並不完善，故發展成為公營房屋的機會不大。他坦承，現時短期土地供應較少，為得出更多土地供應選項，小組將於下月加開會議，屆時或會討論原本不在清單內的土地選項。而公眾諮詢或要延至四月復活節假後才展開，但強調整體時間不會縮短。



