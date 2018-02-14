﻿八大「輕口味」賀年食得有營

農曆新年將至，大魚大肉之餘也要食得健康！醫管局趁佳節前夕，推出八款賀年有「營」食譜，主要以蒸、煮或炆等方法烹調，提出以少鹽、少油炮製「豐衣足食」、「福澤綿綿」及「年年有餘」等菜式。



醫管局營養師陳家詠設計八款高纖又新穎的賀年菜式，其中「年年有餘」以龍躉魚肉、鮮腐竹及櫻花蝦製成，滋味又別具寓意。她解釋，魚肉含有豐富的奧米加3不飽和脂肪酸，有助保護心臟健康，加上豆品類亦可降低血液中的壞膽固醇，營養十足，三高人士亦可進食。



賀年糕點方面，她提醒市民兩、三件蘿蔔糕的熱量已等於一碗白飯，建議大眾應避免以糕點取代正餐，「少食多滋味」。



醫管局一級廚師徐欣榮亦稱，如自家製作賀年糕點，應盡量避開臘腸等高脂材料，可加入紅菜頭汁、椰絲等，減低糖分攝取。



