﻿交通違規正車長亦停工 九巴大整肅 即停聘兼職車長

雙層九巴大埔公路翻車釀成十九死慘劇，肇事兼職車長被檢控，社會群情洶湧，質疑九巴聘請的兼職車長質素低，濫竽充數。九巴網站昨午突然刪除招聘時薪（即兼職）車長職位。消息指，九巴及其姊妹公司龍運急煞停聘請兼職車長，亦對正職車長展開去蕪存菁行動，以清理門戶，回應社會的要求。有工會人士透露，部份有不小心駕駛記錄的正職車長，即時被停工留廠。



昨午開始，九巴官網「招聘人才」一頁突然撤下時薪車長招聘一欄，目前只列出全職及半職車長。據網站以往資料，兼職車長與全職及半職一樣，需持有香港駕駛執照第十、十七類別，但沒有規定持有駕駛執照須滿三年或以上。



有巴士工會人士透露，自大埔車禍發生後，多個工會炮轟九巴管理層過份依賴兼職車長，應付正職車長缺人的問題，令車長質素參差不齊，相信輿論壓力促使九巴採取緊急措施「補鑊」。這名工會人士指，管理層對曾有不小心駕駛記錄車長「殺無赦」，數名有關全職及兼職已被下令停工留廠，但未知是否屬長期，有車長已向工會求助。本報昨午向九巴查詢是否決定完全取消聘用兼職車長，截稿前尚未獲覆。



九巴職工總會理事長黃醒祥表示，正聯絡九巴管理層，了解新一波行動。他指兼職車長制度的確存在問題，但停用兼職恐怕短時間內沒有人手替代，變相加重全職車長的負擔，「變成無車長只做九個鐘」，擔心長時間駕駛，最後受害的是乘客。



人手不足恐惡化



九巴員工協會副理事長郭偉光表示，九巴車長的薪酬在過去二十年均沒明顯調升，月入約二萬，不少資深車長紛紛離職或轉為兼職。由於不夠車長，九巴遂大量聘請兼職，但兼職多為年輕一輩，未有足夠駕駛經驗。郭形容九巴要求車長「有專業嘅表現，但無專業嘅人工」，根本不可能，他痛斥運輸署監管不力，並批評九巴管理層只顧「賺到盡」。