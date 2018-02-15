入名牌大學率極高的5 間英國預科書院
交通違規正車長亦停工 九巴大整肅 即停聘兼職車長
雙層九巴大埔公路翻車釀成十九死慘劇，肇事兼職車長被檢控，社會群情洶湧，質疑九巴聘請的兼職車長質素低，濫竽充數。九巴網站昨午突然刪除招聘時薪（即兼職）車長職位。消息指，九巴及其姊妹公司龍運急煞停聘請兼職...
2018-02-15
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網民：要錢不要命 守財粵女鑽入安檢機
內地不少車站對安全檢查都十分重視，出入車站乘客都需要將隨身物件放入X光機檢查。日前廣東一個車站卻因安檢而出了鬧劇，一名女乘客怕失去財物，整個人爬入X光機中，令在場職員哭笑不得。 根據內地《梨視頻》報道，十一日在廣東東莞，一名女乘客因為擔心隨身手袋中的財物會丟失，於是跟隨著行李一同進入安檢機，護送手袋過檢。安檢人員瞬間驚呆，轉頭看向出口處，才發現一名女子從安檢機裏爬了出來，誇張的行為讓職員狂笑。 從顯示器的畫面所見，女子趴跪四肢，用手緊抱護著手袋，看狀怵目驚心。片段曝光後不少網民都稱女子「要錢不要命」，笑言「好像進擊的巨人」、「求安檢員心理陰影面積」。鐵路公安發出聲明，指安檢...
2018-02-14
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閣員包括樂施會主席落網 危地馬拉前總統涉貪
慈善組織樂施會爆出性醜聞，更一波未平一波又起。危地馬拉檢察官，以涉嫌貪污為由，已逮捕在前總統的科洛姆（Alvaro Colom）及當時他的所有閣員成員，當中包括時任職財政司司長的樂施會主席奈特（Juan Albert Fuentes Knight）。 危地馬拉前總統科洛姆於周二（十三日）被捕，檢控官桑多瓦爾（Juan Francisco Sandoval）指，被捕的包括科洛姆內閣的內長、財長、國防部長、經濟部長、教育部長、勞工部長、環境部長、衞生部長、體育及文化部長、能源與礦業部長。 案件與政府向私營巴士公司批出危地馬拉城的免稅合同有關，檢方指公務員從中取利，涉及金...
2018-02-15
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屋苑錄首置客市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門居屋兆康苑K座高層5室，面積447方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以428萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為9575...
2018-02-15
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雞年港股今「收爐」 累升逾7100點 銀行股領軍 恒指飆676點
臨近農曆新年長假期，不少散戶準備雞年「收爐」之際，港股卻突然炒上。在銀行股帶領下，恒指暴漲676點，為兩年來最大單日點數升幅，收復上周五失地，兩個交易日累升逾千點。雖然港股反彈，但大市成交跌至約1100億元今年新低。不計今日的半日市，港股在雞年累積上升7100多點，相當於超過三成升幅。 港股經過上周大跌市後，開始有資金撈底，恒指一舉升穿三萬點大關，最多曾升近800點，高見30637點，逼近50天線阻力位，收市報30515點，升幅2.3%。國企指數收市報12260點，升256點，升幅2.1%。 港股今日還有半日市，但昨日已是內地股市雞年最後一個交易日。上證綜指三連升，...
2018-02-15
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瞄準歐霸 歲晚鳴槍
英超前四歐聯席位爭持激烈，暫居第六的阿仙奴領隊雲加唯有效法曼聯上季奪取歐霸冠軍的歐聯資格之路，是夜年三十晚，歐霸三十二強首回合教授必遣強陣大炒奧斯達辛斯，帶挈大家先發新年財。（now633台周五凌晨2:00直播） 英超經過二十七輪槍手暫居第六，落後第四的車路士八分之多，領隊雲加認為專心爭歐霸冠軍的歐聯資格更划算：「奪取歐霸冠軍是出戰來季歐聯的最佳方法，今仗我們必以強陣應戰。」雖然今仗缺少拿卡錫迪和奧巴美揚兩名鋒將，前者周二接受膝部手術預計休息六星期；而後者因前效力球會多蒙特由歐聯轉戰歐霸未能代表槍手上陣。不過，冬季轉會市場另一重點收購米希達利恩可候命，此子將穿上七十...
2018-02-15
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改良版開售 lphard霸氣新姿
豐田代理趕及在農曆年假前在港推出新改良版Alphard和Vellfire，兩款新車上周末起在港、九及新界專店公開預展，據知吸引不少城中商賈富豪踴躍落訂認購。 文：彭志揚圖：William ...
2018-02-15
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《情敵女婿》拉隊花市行大運 嘉玲趕歸家飲香檳 贈老公情人節禮物
英皇賀歲電影《我的情敵女婿》今日在港上畫，主角劉嘉玲、任達華和衛詩雅等，昨午拉大隊踩入維園花市「行大運」，晚上再出席該片的首映禮造勢。適逢昨日是情人節，嘉玲說首映禮後即回家陪老公梁朝偉，但向來浪漫的華...
2018-02-15
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社論——對「重口味」要管一管了
消委會公佈市面食肆一百款亞洲風味麵食的檢測結果，相當誇張，七成六的鈉含量遠超世衞建議的每日攝取上限，多吃會導致高血壓、心血管等慢性疾病，但不少市民照食，反映「重口味」風氣盛行，這與廚師重手下調味料有關，而市民亦追求濃味刺激，習以為常。近年「降低食物中鹽和糖委員會」推動食肆提供清淡餐單，成效不彰，是時候朝規管方向入手，扭轉「重口味」飲食對公眾健康的危害。 消委會檢測結果發現，米線是「重災區」，其中「雲貴川風味」一碗麻辣米線的鈉含量最高，達六千毫克，超世衛標準兩倍，成為「最鹹」米線，不少有名米線店同樣「超鹹」，顧客吃得津津有味，或不知道濃味的代價，是要賠上自己的健康。 部份市民...
2018-02-15
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順理成章——壓力大 不是藉口
有關上周六的九巴嚴重意外，事後有乘客透露，事件的開端是因為有乘客不滿涉事九巴車長遲到向他問罪，懷疑因此而觸動了車長的神經，令他在情緒不穩下駕駛，最終釀成慘劇。當然事件仍在調查中，相信稍後會知道更詳細的肇事原因。雖然這次屬單一事件，不過近年頻頻發生涉及巴士的嚴重意外，還望有關當局除了徹查今次事件之外，也須研究是否要加強一系列措施或成立監察機制，以保障市民使用公共交通工具時的安全。 近日坊間就此宗意外有不少討論，筆者對某些言論實在不敢苟同。有些人站在車長一方，指駕駛巴士經常面對乘客的無理責難，所以情緒難免受影響，加上公司的制度苛刻，要承受很大工作壓力，所以值得原諒。 但筆者想問...
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