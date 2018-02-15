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﻿入名牌大學率極高的5 間英國預科書院

2018-02-15 列印
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　　以下5間英國預科書院，其畢業生入讀名牌英國大學機率高，亦可經非JUPAS回港升學，當中更不乏獲牛劍大學及本港三大的醫學院和環球商業學取錄。請登入https://goo.gl/eycSta
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