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﻿美股中段跌8點

2018-02-15 列印
　　美股周四初段終止前三個交易日的反彈，杜指曾跌一百四十八點。杜指中段報二四六三一點九五，跌八點五；納指則報七○六五點六一，升五十二點一。

  滙控美國預託證券價格見八十二點六四港元，較香港收市價升零點七四港元；騰訊則見四百三十七點二二港元，較香港收市價升三點六二港元。

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