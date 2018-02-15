﻿董建華前助理 路祥安疑流感猝逝

近期冬季流感肆虐，屢奪性命。有消息指，在董建華年代出任特首辦高級特別助理、現任香港中華能源基金會副秘書長的路祥安，本周一疑因流感入住瑪麗醫院，兩日內病情急劇轉差病逝。有醫生估計，路祥安可能因流感引發腦炎或心肌炎，嚴重者可引致心衰竭、呼吸困難等，並可導致病人短期內死亡。



路祥安病逝消息，昨天早上在政圈傳出。有熟悉路祥安的政圈人士表示，路本周一曾向友人表示患上流感，感到骨痛及肚瀉，同日他因急症入住瑪麗醫院。但短短兩日間病情急速惡化並病逝。據悉，路祥安過去生活一直健康，平日有行山、遛狗等習慣，友人對於他急病去世感難過。



中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨牀教授黃家星解釋，骨痛及肚屙是流感的典型病徵，強調流感引發肺、腎或腸的併發症均不會短時間內死亡。黃估計，若病人病情於兩日內急速惡化，可能與流感引致腦炎或心肌炎，其中腦炎可導致發燒、抽筋、呼吸困難、神志不清等；心肌炎則會導致心律不正、嚴重更會出現心衰竭等。



曾捲入港大民調風波



現年六十六歲的路祥安，本來是東方海外的高層員工，董建華九七年出任特首後，跟隨董加入政府，出任特首辦高級特別助理，被視為董的「家臣」。二○○○年，路祥安捲入「港大民調風波」，當年港大民意研究計劃主任鍾庭耀在報章撰文，指控董建華透過「中間人」向他施壓，要求停止進行有關特首及政府的民調，路祥安被指是施壓者，港大並成立獨立調查小組調查事件，但獲董建華力撐留任，至○一年底才辭官。二○一○年，中華能源基金委員會於香港註冊成立，路祥安出任基金會副秘書長。基金會常務副主席何志平近期被美國政府指控行賄及洗黑錢，在美國被捕拘押。



