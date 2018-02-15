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﻿53%受訪者認為戀愛一年應結婚

2018-02-15 列印
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　　閃婚成年輕一代戀愛新趨勢！有商場上月訪問三百零五名十九至三十七歲男女，當中四成八表示在戀愛一年內即與伴侶結婚，五成三認為情侶相處一年內最適合結婚；五成二亦認為二十三至二十七歲為最適合結婚的年齡。至於結婚的主要原因，三成四受訪者認為「遇到能共度一生的伴侶」，「生兒育女」則佔三成。

　　另外，六成二新人籌備婚禮開支為十至二十五萬元，而開支高達二十五至四十萬元則有兩成七，比例則較去年下跌兩成二。調查相信，結果反映新世代對於閃電結婚抱持開放的態度，只要遇到合適伴侶便會結婚，惟目前經濟前景不明朗，新人結婚消費轉趨審慎。

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