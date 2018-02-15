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﻿與死神搏鬥26日 墨丸鯁喉女童不治

2018-02-15 列印
■女童在深切治療病房留醫期間，家人每日均探望，希望她能甦醒及康復。資料圖片
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        年近歲晚，又一個家庭添愁雲！上月在元朗學校小息時，疑心急吃墨魚丸鯁喉昏迷的八歲姓周女童，送院搶救後，一直陷入昏迷，家人擔心其病情，並希望有奇蹟出現。惜她留醫深切治療部與死神搏鬥二十六日後，延至本周一不治。

        不幸離逝姓周女童，在元朗欖口村路一間小學就讀三年級。上月十八日小息時，她在操場進食於小食部購買的墨魚丸期間，疑心急食物卡在喉部，當場鯁喉窒息昏迷。校方得悉後報警將其送院。經醫生搶救後一直昏迷，情況危殆。

　　女童在深切治療病房留醫期間，家人每日均探望及擔心其病情，希望她能甦醒及康復。惜女童與死神搏鬥二十六日，延至本周一下午三時五十三分不治。

　　急症專科醫生彭繼茂表示，一般腦缺氧後三分鐘，腦細胞會死亡。女童留院逾三星期死亡，他估計女童主診醫生與其家人商量後，決定將協助女童的維生儀器及呼吸機移除。
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