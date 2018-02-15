﻿與死神搏鬥26日 墨丸鯁喉女童不治

有關上周六的九巴嚴重意外，事後有乘客透露，事件的開端是因為有乘客不滿涉事九巴車長遲到向他問罪，懷疑因此而觸動了車長的神經，令他在情緒不穩下駕駛，最終釀成慘劇。當然事件仍在調查中，相信稍後會知道更詳細的肇事原因。雖然這次屬單一事件，不過近年頻頻發生涉及巴士的嚴重意外，還望有關當局除了徹查今次事件之外，也須研究是否要加強一系列措施或成立監察機制，以保障市民使用公共交通工具時的安全。 近日坊間就此宗意外有不少討論，筆者對某些言論實在不敢苟同。有些人站在車長一方，指駕駛巴士經常面對乘客的無理責難，所以情緒難免受影響，加上公司的制度苛刻，要承受很大工作壓力，所以值得原諒。 但筆者想問...

2018-02-15