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﻿與僱主同住不存歧視 　外傭司法覆核敗訴

2018-02-15 列印
　　港府現行規定外籍家庭傭工來港工作時，必須與僱主同住，但前年菲傭Lubiano Nancy Almorin提出司法覆核，指有關政策屬歧視及違憲。法官周家明昨頒下判詞，指由於本地勞工市場缺乏全職同住家傭供應狀況，故政府制定外傭政策時，同住是工作條件之一，以協助有需要家庭照顧長幼，亦不會與本地勞工競爭，保障本地居民就業，認為若不准許同住，或會為香港經濟及社會帶來嚴重衝擊。法官又指，不認同居住在一起會增加虐待風險，又指申請人並無列出足夠證據，指同住規定是違反《基本法》和《人權法》的論點，強調若外傭不能接受有關條件，可終止合約，留在家鄉或到其他地區工作，因此判外傭敗訴兼付訟費。
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