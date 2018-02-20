﻿地署索引圖揭內裏乾坤 司馬文涉霸官地建狗花園

參與立法會補選的南區區議員司馬文，其西貢獨立屋的非法僭建比他早前承認的更為嚴重。本報取得地政總署的地段索引圖，顯示其獨立屋右邊的石屎平台，並非如他所聲稱全是租用官地，而是在租地對開涉再佔用一處山坡，並在上面僭建半圓形平台，變成他口中所形容的「遛狗花園」，為時達十二年之久。



司馬文位於西貢清水灣道五塊田的三層高獨立村屋，屋正面右邊牆身對出有一條闊約二米的長方形空地，現在仍以玻璃欄圍封，欄外再有一處闊約一米二至一米三、長約十一米以英泥及石磚建成的平台，建於山坡上，離地一點五米，伸延至屋後方盡頭呈半圓形狀，半徑約二米，全鋪上地磚，並裝上地燈。該半月形平台邊緣原有欄杆圍封，但在傳媒早前揭露該村屋外牆有多處非法僭建後，司馬文即時清拆，連半圓形平台邊緣欄杆亦拆走。



據本報取得地政總署測繪處在該地段的索引圖顯示，司馬文聲稱以短期租約向政府租用了十二年的官地，圍繞屋外牆四周約闊兩米。記者與測量師何鉅業前往視察，發現該村屋右邊牆身外與玻璃圍欄中間，有一條闊約二米的長條形土地，與索引圖中顯示的短期租約土地範圍脗合，應是司馬文稱自購入村屋後向政府所租用的。



僭建物對鄰居構成風險



問題在於，玻璃圍欄外仍有一條闊約一米二至一米三的長方形地台，伸延至屋後被建成一個半圓形平台，該段官地並未有人租用，不屬於司馬文租約的範圍。換言之，司馬文一直涉佔用該段官地，作自己的私人後花園。



測量師何鉅業到場目測後分析，玻璃圍欄外面的平台屬未租出的官地，若有人以欄杆圍封，涉霸佔官地；而在上面加建任何結構，涉非法僭建。他發現，石屎地台牆身有排水口，將水排放斜坡上。他擔心山坡泥土長期被水沖刷，或導致泥土流失，加上石屎平台巨大，山坡泥土長期受壓，容易發生斜坡下滑風險，而山坡對下沒有擋土牆，對途人或鄰居構成一定的風險。



何鉅業指，地政總署於短期租約續約時，一般不會派人視察土地，但業主有責任管理及避免破壞貼近官地，如有疑問，應查核物業地段範圍。



司馬文回覆本報查詢時重申，他購入村屋時已有一個半圓形平台，他向政府申請短期批租，後來他為平台重鋪地磚和加地燈，及後再有地政處人員來巡視，雙方達成共識，該半圓形範圍不納入其短期租約中。就該半圓形地台，他沒有被要求將其拆卸。但司馬文回覆中沒回應為何曾有鐵欄圍封該半圓形平台，亦沒有解釋為何安裝地燈。對以上疑問，本報向地政處查詢多天，惟未獲回覆。



司馬文將參選三月十一日立法會建築、測量、都市規劃及園境界的補選，其對手為前建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓。