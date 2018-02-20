﻿左搖右擺 乘客紛下車 失魂九巴兩公里兩撞車

九巴撞車事故停不了！繼大埔公路十九死大車禍後，一輛九巴前晚駛至屯門時失控撞欄，但司機未有停下報警；而是再開車行逾兩公里返回總站，在抵總站時再次失控狂撼通風槽及鐵欄，司機及兩名乘客輕傷。



涉事九巴司機姓陳（五十九歲），據悉駕駛通宵更，但意外時正要兼駕260X線數晚上班次，再復駕其原來路線，但他過去亦曾駕駛260X線。案發前晚十時許，姓陳司機駕駛一輛由紅磡車站開出往屯門寶田邨的雙層巴士，沿鳴琴路左轉田景路時，失控撞向路邊鐵欄，致鐵欄輕微損毀。但司機未有即時停車報警，而是繼續開行約二點三公里，返回寶田邨巴士總站。



司機及兩乘客受傷



當巴士駛回總站時，車上載有約十名乘客。有乘客稱，巴士在田景路撞車前，發現巴士一度左搖右擺行駛，其間多名乘客疑擔心發生意外落車。



巴士在寶田邨總站通過彎位時再次失控，左車頭狂撼一條通風槽柱躉及防撞欄，導致巴士左車頭嚴重損毀，上下層的擋風玻璃損毀。車站其他職員聞巨響發現撞車報警。有乘客稱，意外發生後，見司機一度呆坐座位上，未知是否因打瞌睡致意外。



警方到場時，司機及兩名四十九歲姓劉及五十六歲姓朱女乘客撞傷，三人現場接受治療後拒絕送院。巴士司機通過酒精呼氣測試，肇事巴士事後被拖走檢驗並循司機身體狀況及巴士機件問題調查意外原因。



九巴發言人證實，一輛260X線巴士駛至田景路及鳴琴路附近時撞及路邊鐵欄，無人受傷，車長為免影響行車，待駛回寶田總站後報警，但駛至總站時左邊車頭撞及石柱。九巴將協助警方調查事件。



本月十日的大埔公路九巴翻側十九死逾六十傷大車禍中，目前仍有二十一人留醫，當中兩名男子情況危殆。疑機件過熱起火，並無可疑。



