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﻿秀茂坪私放煙花賀年警檢走五煙花盒

2018-02-20 列印
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　　政府因為大埔公路巴士大車禍慘劇取消年初二煙花匯演，但過去數日的農曆新年，港九及新界多處地方均有市民違法燃放煙花，其中前晚秀茂坪商場附近空地有人燃放煙花（圖），時間長逾三分鐘。警方到場時僅檢獲五個煙花盒，無人被捕。

　　前晚十一時許，秀茂坪商場對出空地有市民燃放煙花，煙花升上半空爆開響聲，觀塘區多個地點也聽到，燃放時間更歷時逾三分鐘，簡直目無法紀。警方接獲多名市民報案趕抵時，涉事者已逃去；警員事後在空地檢獲五盒已燃放的煙花空盒，巡截後無發現可疑人，將煙花空盒帶署調查，暫未有人被捕。

　　有區議員表示，燃放煙花是違法行為，隨時不小心發生火警及傷人，亦會令長者及幼童受驚嚇，希望警方和海關加強執法，以免發生意外。

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