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﻿急症室求診 初三6870人

2018-02-20 列印
■陳肇始（左二）昨晨到醫院視察。
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　　本港昨日多間公立醫院急症室的輪候時間超過八小時，病房人滿為患，部份連廁所外亦擺放有臨時病牀。醫管局宣佈，前日公立醫院急症室的求診人次達六千八百七十，為今年入冬以來第二高，僅次於上月的六千九百七十一次。

　　食物及衞生局局長陳肇始昨晨在醫管局行政總裁梁栢賢等人陪同下，先後到律敦治、瑪嘉烈及北區醫院巡視；她表示初一至四的急症室求診及住院服務，特別是內科病房較為緊張，預料假期後人數會進一步上升。她相信流感疫情會再持續一段時間，衞生署早前已加訂的四萬四千劑疫苗將於下月中旬抵港，亦正跟藥廠商討引入南半球疫苗，又將召開專家會議討論流感科研工作，包括如何增加疫苗接種率和研發。

　　梁栢賢亦認同指，不少私家醫生尚未恢復應診，預計假期後更多人到公院求診，普通科門診名額在未來四星期將再增加一千個。

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