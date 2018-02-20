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﻿乍暖還寒周五又見14度

2018-02-20 列印
■天文台預測，周五溫度最低十四度。
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　　近日本港天氣如坐過山車，市民過完「暖笠笠」新年後，天文台預測本周中後期氣溫復有下降趨勢，周五最低溫度見攝氏十四度；惟其後氣溫再次回升，至下周多日最高溫度突破二十度。

　　受一股和暖偏東氣流影響，本港昨氣溫最高達二十五度，較前日高度四度左右。天文台預測，今日天氣和暖，最高氣溫約二十五度，日間短暫時間有陽光，大致多雲，局部地區能見度較低，吹輕微至和緩偏東風。但天氣乍暖還寒，由於一股東北季候風將在周三抵達華南沿岸，為該區帶來清涼天氣。本港隨後兩三日起開始轉寒，本周中後期大多日子多雲有幾陣雨，至周五最低氣溫只有十四度，最高亦僅達十八度。

　　季候風過後，下周初起氣溫再度回升，最高氣溫返至二十度或以上，天氣仍然多雲有霧，早上天氣清涼，市民仍要注意保暖。

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