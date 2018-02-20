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﻿專家彈遊樂場乏趣味　倡增大自然元素

2018-02-20 列印
■專家指，本港遊樂設施單一欠缺挑戰性。
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　　常有意見批評本港兒童遊樂場「悶蛋」，智樂兒童遊樂協會總幹事王見好昨表示，現時本港兒童遊樂場的人均玩樂空間只有約零點二七平方米，設施種類少，挑戰性亦不高；建議當局應訂立指標，把人均玩樂空間增至一平方米，並重新檢視設施，如增加沙石及水等大自然元素，以及鞦韆、團團轉之類富挑戰性的項目，從中培養小童自我挑戰困難的心態和學懂保護自己。

　　智樂兒童遊樂協會遊樂環境顧問袁漢昌認為，遊樂場設施種類減少主要因為土地不足，加上家長過份關注子女的玩樂安全，間接影響政府部門設計。

　　協會呼籲家長應讓子女遊玩時接受一定程度挑戰，不要過份保護。

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