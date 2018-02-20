﻿年宵「垃圾山」 難為清潔工人

每逢農曆新年，各區均有小販擺檔賣街頭小食，吸引不少市民一嚐地道風味，但慶典過後卻出現滿地垃圾。有網民前日在社交平台上載多張照片，當中朗豪坊一帶的垃圾桶已被塞滿，大量發泡膠碗、竹籤及紙袋被堆在垃圾桶一旁，恍如一座垃圾山，而附近商店門外亦被堆滿垃圾，場面不堪入目。



上載照片的網民留言直斥港人沒有公德心，並指難為清潔工人「你放假，佢吔做多幾嘢？」他續指，如垃圾桶不足，亦不代表大家可亂拋垃圾。 另外也有網民發帖，指早前舉行的維園年宵熟食檔附近的回收筒，同樣有如「垃圾山」。發文者指在場人士發現垃圾桶滿了後，索性將垃圾放在回收桶裏，更形容「清潔工密密掃都清唔晒，彷彿永遠都追唔切亂拋垃圾嘅速度」。



