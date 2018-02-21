﻿地政署證實霸官地 司馬文補鑊 即拆地台燈

參與立法會補選的南區區議員司馬文，其西貢村屋多年來涉霸佔官地並僭建一個半圓形地台，本報就此連日追查，地政總署昨天終於回覆本報詢問，證實該半㘣形地台一帶屬官地範圍，並披露司馬文曾要求租用，但該署拒絕。此答覆顯示，司馬文從來未租用該屬官地的地台，一直佔為己用。署方昨天發信司馬文要求停止佔用該官地，並須移除裝在地台上的設施，司馬文急急補鑊，即時拆除地燈。對於司馬文曾承認以「新石磚疊舊石磚」鋪設半圓形平台，地政署卻沒有勒令清拆，亦沒解釋原因。



司馬文○六年購入西貢清水灣道五塊田三十三號一幢村屋，聲稱延續上手業主做法，以短期租約向政府租用村屋右邊對出一片長方形土地為後花園，對開臨近斜坡一處則建半圓形地台。司馬文接受記者訪問時曾承認，他在半圓形地台的舊石磚上鋪上新石磚，更一度以欄桿圍住半圓形平台，但被傳媒揭發其村屋外牆涉多處僭建及霸佔官地後，他才拆去圍欄。



本報一個多星期前向地政總署查詢，至昨日才獲回覆，署方證實司馬文村屋右邊臨山坡一個面積約二十四平方米的地台，屬政府土地，該地台二○○○年已存在。署方又披露司馬文曾申請將該半圓形地台納入其私人花園的短期租約內，但因地台超越批予前業主的短期租約而拒絕。署方上周三派員視察，發現地台的地燈佔用了官地，昨日發信司馬文，要求他十四日內移除地燈。



不拆地台稱與地署人員「共識」



記者昨午到場，司馬文在家，半圓形地台上多盞地燈已被拆去，留下多個大洞，途人隨時被絆倒。每逢有人經過，司馬文飼養的狗隻狂吠不止，甚至作態跳出玻璃圍欄。記者再向司馬文查詢，他僅說：「我已回答了所有我要答的問題。」



司馬文前日回應本報查詢：「及後有地政署人員來巡視，最後我與地政署就短期批租範圍達成共識，半圓形範圍不納入我的短期租約中。就該半圓形地台，我沒有被要求拆除。」本報昨天再向地政總署追問司馬文所指的「共識」是否屬實，是否容許業主與執法人員磋商佔用官地，署方均表示：「不再作補充。」



測量師質疑無法律依據



測量師何鉅業接受本報查詢時，對司馬文的說法存疑，他指任何涉土地交易均有法律依據，條款須「白紙黑字」列明，任何官地申請不論結果如何，非個別職員可「話事」，須經上級官員評估才作決定。業主與執法人員協議不可能在法律體制下出現。他批評司馬文佔用屬官地的地台長達十二年之久，無法無天。他亦質疑署方沒要求拆該地台，是否等於默認其非法佔用官地的行為？



司馬文參選三月十一日立法會建築、測量、都市規劃及園境界的補選，其對手為前建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓。