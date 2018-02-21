  • 2018年2月21日 星期三
  • 19º
  • 79%
熱門： 流感冷鋒樂施會九巴翻側狗年

日報新聞 > 港聞

﻿僭建物構成風險　鄰居憂山泥傾瀉

2018-02-21 列印
■附近村屋工作的外傭擔心，僭建的地台是否安全。
■司馬文的僭建地台對下是馬路，泊了不少汽車。
Previous Next

　　司馬文西貢村屋居所佔用一個屬官地範園的半圓形地台，長達十二年之久，期間地政署一直沒對其採取行動，至昨日才發信要求他拆除加裝在地台上的地燈，但讓地台繼續存在。該地台位於斜坡，斜坡下有馬路，停泊多輛汽車。有測量師憂慮，地台對坡上泥土構成壓力，或引起泥土下滑。有居民擔心地台或有安全風險。

　　鄰居Shoni被問及該僭建地台，即不假思索地回應：「當然會，百分之百（會構成危險）！」她指司馬文有權享受自己的生活，但同時應考慮其他人的安全。

　　同樣住在附近的外傭Noleal指出，一旦下雨，山泥傾瀉，擔心地台倒塌，屆時可能對鄰居或途人構成危險。她批評司馬文飼養的狗隻常在晚上吠叫，擾人清夢。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd