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﻿港婦西湖走失 執法隊助尋回團友

2018-02-21 列印
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　　中年港婦，日前遊浙江杭州名勝景區西湖與團友失散，幸得熱心景區執法隊員發覺，發動近三百執法隊員合力用微信（WeChat）互傳信息協助尋找，不足一小時終協助她尋回團友。

　　女事主姓王（見圖），年約五十歲，早前參加本港一個旅行團到浙江旅遊。本周一早上九時許，王婦隨行團遊覽名勝景區杭州西湖期間，在東南角長橋公園附近與團友失散。當她在公園徬徨徘徊時，被景區執法隊員發現，查問得知她與旅行團走散，安撫她及協助尋找團友。執法隊員其後將王婦的照片及走失訊息在微信中發放，近三百名隊員經約四十分鐘尋找，終發現湖濱轄區一個來自香港的旅行團有團友失走，馬上將王婦帶到該轄區確認後與團友相聚。

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