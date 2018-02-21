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﻿美股中段跌150點

2018-02-21 列印
　　美國股市本周首個交易日中段偏軟，杜指報二五○六九點，跌一百五十點；納指則報七二六○點，升二十點。滙控美國預託證券價格見八十點九港元，跌零點○五港元；騰訊則見四百四十六點七三港元，升零點九三港元。紐約期金報每盎司一千三百三十九點九美元，跌十六點三美元。
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