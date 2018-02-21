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﻿偷住戶後備匙 保安員圖爆竊

2018-02-21 列印
■疑犯被黑布蒙頭帶返警署調查。
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　　中區一幢單幢式住宅大廈發生監守自盜案，一名四十九歲姓申大廈保安員，前晚九時許，趁一對台灣籍情侶離家外出後，疑偷取情侶放在門外地氈底的後備門匙，開門入單位疑有不軌企圖。

　　不料三十七歲男戶主十五分鐘後突然折返，發現大門虛掩疑有人爆竊，落地下向申求助；但當時他不在，未幾才施施然折返，並代事主報警。

　　警方到場，事主點算沒有損失；申一度聲稱案發時由頂樓開始巡邏。

　　警員翻查閉路電視卻未見他步出頂樓，但在其身上尋回事主後備匙，調查後以涉嫌爆竊將其拘捕帶署。

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