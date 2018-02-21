﻿今年訪港旅客料增3.6%

為繼續吸引各地旅客，旅發局總幹事劉鎮漢指，本年度的總推廣預算約為四億元，另有近一億五千七百萬元會用作吸納過夜旅客，當中兩成四投放於內地市場，七成六投放於國際市場。
隨着港珠澳大橋及廣深港高鐵將於今年通車，旅發局亦會在內地及海外宣傳，吸引旅客來港。另外，主打本地深度遊的「舊城中環」活動反應熱烈，局方計劃於今年第二季推出深水埗區為第二個推廣點，料整個計劃會發展五至七個地區，吸引旅客過夜逗留。
參與立法會補選的南區區議員司馬文，其西貢村屋多年來涉霸佔官地並僭建一個半圓形地台，本報就此連日追查，地政總署昨天終於回覆本報詢問，證實該半㘣形地台一帶屬官地範圍，並披露司馬文曾要求租用，但該署拒絕。此...
2018-02-21
廣東中山一段高速公路上周六（十七日）有大量百元現鈔在路面飄散。四名廣珠西線高速收費員駕車駛至，連忙下車撿錢，最後共拾了五千二百元人民幣（約六千五百港元），款項已交由警方處理。 據當值的廣珠西線高速公路南屏收費站站長龐吉靜指，大年初二（十七日）當日，約下午二時，她和三名值班人員駕車到月環至南坪的坦洲路段時，發現路邊位置有大量零散的百元面鈔。於是將車停泊於應急車道，並設置反光錐封鎖附近路面後，下車幫忙撿錢。其中一名收費員說：「在高速公路居然有大量人民幣撿，這種事情還是第一次碰到」。當他們正在撿錢時，公路上的車輛經過不時產生大風，不少鈔票被吹到高架橋下，其中一人要走到橋下...
2018-02-21
美國總統特朗普上任之前，他的公司有份主辦一九九六至二○一五年共二十屆環球小姐選美盛會。一些曾經參選的佳麗大爆內幕，指特朗普是根據候選佳麗所屬國家和地區與他的生意關係或未來的合作機會，親自挑選佳麗進入總決賽角逐后冠。 據《紐約客》（New Yorker）雜誌報道，進行綵排時，特朗普會與各候選佳麗見面，寫下各佳麗的資料和他對她們的觀感。只有那些他感興趣的佳麗，才有機會打入總決賽。二○一三年環姐選美，負責決定決賽入圍人選的初審評判稱，有些出線決賽的候選佳麗，並非評判選出來的。 其中一位初審評判說：「他（特朗普）叫我們評判之間不要告訴其他人他投了哪些佳麗。我感到很震驚，不知...
2018-02-21
近月西貢睇樓成交量平穩，部份入市者是新盤向隅客，1月份暫約10宗二手成交。其中區內指標豪宅匡湖居1月錄得4宗成交，有單號屋放盤更隨升市而加價發售，2個月加約200萬元，近期以2600萬元成交。 ...
2018-02-21
十年期美債息重上2.9厘，兩年期美債息亦在2.24厘的9年高位附近徘徊，加上沃爾瑪（Walmart）盈利遜預期，早段跌逾9%，單隻股份拖累道指跌64點，杜指早段表現明顯較其餘兩大指數遜色。美股杜指昨日初段曾跌177點，報25042點；納指則曾升42點，報7282點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24996，跌223點；納斯達克指數報7246點，升6點。 滙控（005）美國預託證價格曾見81.42港元，較香港收市價升0.47港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見451.63港元，較香港收市價升5.83港元。 十年國債息重上2.9厘 美國債市面臨財政部一連3日、合共258...
2018-02-21
保羅普巴近期表現不濟備受批評，上仗英格蘭足總盃更疑似詐病缺陣。不過紅魔鐵帥摩連奴反而對這名中場核心百般遷就，上周更按其意願改踢四三三陣式，目的就是希望普巴在今晚歐聯十六強首回合作客西維爾踢回水準，領軍先拔頭籌。 （有線61、64、201、203台周四凌晨3:45直播） 近期保羅普巴陷入重投曼聯後最低潮，過去三輪英超表現不濟，兩仗於六十分鐘左右被換走，另一場被貶後備僅出場廿五分鐘，據報領隊摩連奴曾在更衣室斥責他陣上懶散欠積極。有傳這名法國中場後悔當日捨棄皇家馬德里重返紅魔的決定，又不滿摩帥的四二三一陣式影響其演出，上仗足總盃第五圈作客2:0勝哈特斯菲爾德更疑似詐病缺陣...
2018-02-21
春天即將來臨，轉季天氣容易令皮膚變得敏感又痕癢，要對抗敏感肌膚，必須嚴選優質純淨的護膚品，集紓緩與修復功效於一身，對抗外來傷害，肌膚的自癒力自然提升！文︰Angel圖︰Julio模特兒︰Sorina ...
2018-02-21
郭富城做爸爸後首個農曆年，有女萬事足的他，滿面幸福揚言要追多個仔滿足阿媽願望。對於他被「翻舊帳」指婚後向全港巿民派利是，他承諾會以慈善方式將全港人的福氣捐給有需要的人。同場的著名堪輿學家李丞責博士批城...
2018-02-21
南區區議員司馬文位於西貢的村屋，佔用官地並僭建平台一事，長達十二年，若非被傳媒揭發，無人追究，直至事件曝光，地政總署通令司馬文須拆除平台上的加設裝置，他才照辦，表現極其惡劣，身為公職人員，做了極壞的示範。 事件反映的問題，仍未有答案。第一是司馬文在○六年購入村屋後，以短期租約向地政總署租用圍繞村屋的土地，作為後花園，同時開始佔用對出一個平台，成為他口中形容的「遛狗花園」。十二年過去了，期間他應多次申請續租並獲批准，問題在於為何地政總署續批租約，卻沒有發現土地旁官地遭人佔用，給租用人有機會任意使用，結果出現鄰近官地遭佔用長達十二年的荒謬情況。 地政總署人手不足，巡查乏力，已是...
2018-02-21
今晚為狗年第一個夜馬賽事日，將於跑馬地馬場舉行九場賽事，頭場開跑時間六時四十五分，刀仔在此祝各位讀者馬運亨通，三T常中！ 剛周日賽事，練馬師呂健威、羅富全及苗禮德均取得兩場頭馬，反映練馬師喜歡大舉出擊...
2018-02-21