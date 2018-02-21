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﻿今年訪港旅客料增3.6%

2018-02-21 列印
■旅發局總幹事劉鎮漢（中）指，本年度的總推廣預算約為四億元。
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　　本港旅遊業向好，去年整體訪港旅客人數按年升百分之三點二，當中過夜旅客更升百分之五，旅發局預計今年整體訪港旅客人數會上升百分之三點六，達六千零五十五萬人次。

　　為繼續吸引各地旅客，旅發局總幹事劉鎮漢指，本年度的總推廣預算約為四億元，另有近一億五千七百萬元會用作吸納過夜旅客，當中兩成四投放於內地市場，七成六投放於國際市場。

　　隨着港珠澳大橋及廣深港高鐵將於今年通車，旅發局亦會在內地及海外宣傳，吸引旅客來港。另外，主打本地深度遊的「舊城中環」活動反應熱烈，局方計劃於今年第二季推出深水埗區為第二個推廣點，料整個計劃會發展五至七個地區，吸引旅客過夜逗留。

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