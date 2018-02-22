﻿懲處手術中途離場 港大落重手 炒換肝名醫吳國際

香港大學肝膽胰外科臨牀副教授吳國際去年以榮譽顧問醫生身份，在瑪麗醫院監督一次肝臟移植手術，期間突中途離去，轉赴私家醫院處理其他病人，導致病人被麻醉「開肚」後三小時才進行移植手術。醫院調查小組上月發表報告，指吳國際的行為「不必要」及「可以避免」。港大醫學院院長梁卓偉昨天宣佈，醫學院人事資歷委員會一致決定，吳國際將不獲續約。



港大醫學院院長梁卓偉指，醫學院人事資歷委員會在農曆新年前取得共識，在考慮包括早前調查報告等因素後，一致決定在吳國際約滿後不再續約。他形容決定是忠於醫學院多年來傳統，吳國際距離約滿還有幾個月，目前的決定合情合理，他感謝吳國際過去為醫學院及瑪麗醫院作出的貢獻，祝願對方未來有更好發展。梁卓偉強調，同事會因應決定盡量作配合，確保對病人的服務不受影響。



盧寵茂指公院損失人才



瑪麗醫院肝臟移植中心總監盧寵茂指，要培訓出技術水平高超的醫生，相常困難，私人執業醫生願意在公營機構服務更屬難得。但他尊重醫學院既定機制，昨晨獲悉決定後跟吳國際聯絡，他形容「非常唔開心」，但引述對方接受有關決定，又指吳國際在他心目中是優秀人才。



喪失「榮譽顧問醫生」資格



瑪麗醫院發言人回覆查詢時表示，早前已公佈對事件的調查報告，至於吳國際是由港大聘任並安排於瑪麗醫院工作。瑪麗醫院行政總監陸志聰表示，瑪麗醫院跟港大有既定協議，臨牀教授會成為醫院榮譽顧問醫生；至於日後吳國際能否重返醫院，他指醫管局有既定招聘程序，私人執業醫生亦可提出申請以榮譽醫生身份在公立醫院無償服務，局方會考慮申請者的資歷和經驗。據了解，醫院正因應吳國際不獲港大續約進行相關程序，取消其「榮譽顧問醫生」資格。



事發於去年十月十三日，吳國際為主刀醫生黃楚琳監督換肝手術期間表示須離開，指示對方在一般情況下可繼續手術；惟黃楚琳在檢視屍肝後認為須在資深醫生督導下方可做手術，手術延誤三小時，病人在已「開肚」情況下等候吳國際返回手術室才接受手術，期間吳國際在養和醫院為另一位病人做預約手術。瑪麗醫院調查小組在上月五日公佈報告，認為吳國際未作妥善安排，令手術不能進行，其行為是「不必要」及「可以避免」。



