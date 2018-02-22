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﻿棄病人不顧　關注組織：裁決合理

2018-02-22 列印
■瑪麗醫院去年十月為病人進行換肝手術期間，負責監刀的吳國際中途離開手術室，往養和醫院進行另一項手術，導致換肝手術延遲三小時。資料圖片
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　　有病人組織認為事件反映兼任醫生安排有欠妥善。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，醫生應將病人福祉放在首位，形容涉事醫生把在手術牀上的病人棄之不顧，做法不能接受，認為裁決合理，亦符合公眾對醫護人員的期望。他又認為，雖然公立醫院人手不足，但由兼職醫生出任部份崗位的做法未必可行，舉例如肝臟移植手術需時頗長，且工作時間不穩定亦無法控制，兼職醫生隨時難以配合和兼顧，希望醫管局檢討兼任人手的安排。

　　香港病人政策連線主席林志釉則對裁決感可惜，形容醫院損失一位技術精湛及經驗豐富的醫生為市民服務，但他認同今次事件並不理想，促當局重親審視兼任醫生的編更機制，以及加入服務條款，釐清公私工作，以減低病人面對的風險。
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