﻿一旦倒塌如大貨車衝落山 司馬文涉僭建地台重九萬公斤

參加立法會補選的司馬文，其西貢村屋寓所地台被地政署證實霸佔官地十二年，但毋須拆除。司馬文曾承認他有份以新石磚鋪地台，至昨天改口指地台不是他建的，所以他不會清拆。有測量師根據地政署的地段索引圖，按地台大小，估計其總重量達九萬公斤，若隨泥土流失而倒塌，後果不堪設想。有工程師指，該地台在山坡上長期積聚巨大壓力，一旦倒塌，有如重型貨車高速衝下山，十分危險。



司馬文位於西貢清水灣道五塊田的村屋寓所，地台正好建在七米高山坡邊緣上，坡下是停車場，平日泊有多輛私家車，亦不時有途人經過。司馬文曾稱，他十二年前購入村屋時，在該地台上以「新石磚鋪舊石磚」，顯示他有份加建地台，但在地台被證實為官地後，他又向傳媒改口，指地台不是他興建，他不會清拆。



地政總署前日回覆本報查詢時，提到該地台的面積約二十四平方米。測量師何鉅業亦根據地政署的地段索引圖及實地目測，判斷地台厚度達一點五米，再以混凝土平均每立方米重二千四百公斤的密度計算，地台總重量近九萬公斤。何鉅業指，在巨型地台的重量長期擠壓下，山坡泥地容易出現斜坡下滑風險，加上山坡沒擋土牆，一旦地台倒塌，對底下車輛及途人均構成危險。



理大機械工程學系前工程師盧覺強則計算，該七米高斜坡泥土受地台擠壓，料長年累月下累積能量達一百八十千焦耳。他解釋，一百八十千焦耳等同一輛三十九噸重貨車，「開行」時速六十公里，高速撞向石壆或山頭，破壞力巨大。假如地台倒塌，「下面啲車一定爛晒」，若當時不幸有多人路經，恐會「死得人多」。



西貢區議員劉偉章表示，政府宣傳片不時有提醒市民切勿在土坡地區胡亂種植或大興土木，雖然司馬文寓所外地台未構成危險，但「耐咗點都可能會有風險」，加上該地台重量達九萬公斤，隨時影響地質或泥土情況，遑論司馬文一直自稱環境保護專家，此舉如同知法犯法。



司馬文參選三月十一日立法會建築、測量、都市規劃及園境界的補選，其對手為前建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓。



