﻿控方指梁天琦鼓動群眾 黃台仰煽衝擊警防線

前年農曆年初二旺角騷亂案，本土民主前線前發言人梁天琦等五人否認暴動等罪。控方昨於高院開案陳詞，指當日有群眾向警方掟雜物，梁向警方指他們正舉行選舉遊行，呼籲人群留守，保護自己的城市和文化，他稱：「如果你唔願意屈服喺公安同城管，請你繼續留喺呢度。」



控方陳詞提到，前年二月八日約晚上八時食環署人員於砵蘭街並無票控或驅趕小販，有小販於「瑞興麻雀館」後巷擺賣，有人開始聚集。黃台仰被拍到與小販接觸。



晚上九時，在雅蘭商場，食環署人員被人群包圍，包括穿「本土民主前線」上衣人士，雙方推撞。晚上十時許聚集者眾多，街上和馬路擠塞。



有警員接報指有的士撞倒途人，街上人多，警員未能到場，的士被困。警員呼籲人群散開，澄清為處理交通意外，但黃以擴音器指示群眾阻止警員離開，有人以雜物堵路，有人掟雜物，警方向山東街方向後退，遭群眾撞擊，警員使用胡椒噴霧驅散人群。黃則煽動集結群眾指罵和衝擊警員，並拋雜物。



警方錄影片段顯示，近晚上十二時警方在砵蘭街與山東街交界呼籲人們不要衝擊警方防線，群眾反指警方挑釁，黃站在車頂用擴音器向警方表示「你哋衝入嚟，推跌晒啲市民」，大叫「如果衝擊市民，我哋一定唔會退讓」。翌日約凌晨十二時五十分，有人換上盔甲，警方嘗試與黃台仰對話，黃未有合作。梁用擴音器呼籲群眾，「如果你哋接受我哋呢個城市有一班城管、公安可以隨時趕走香港人嘅話，你唔屬於呢個城市」，要求群眾留守。



「一定同你玩大佢！」



凌晨一時半，警方在砵蘭街發出警告，要求群眾十分鐘內離開，否則使用武力，群眾拋雜物，有人手持長棍和盾牌站在警方防線前。警方多次發違反《公安條例》的警告，梁表示：「我冇煽動，冇需要你嘅批准。」黃稱：「如果要玩，我哋香港人同本土前線，一定同你玩大佢。」他命警方離開，謂「你有能力，你就拉晒呢度全部人。」凌晨一時四十四分，黃向在場人士發號施令：「三、二、一，去！」群眾即衝向警方防線。



五名被告被控共六項控罪，梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪；李諾文及盧建民各被控一項暴動罪；林傲軒被控非法集結及暴動共二罪；林倫慶被控三項暴動罪。案件今早續審。



