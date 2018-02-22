﻿疑違例亂泊惹禍 「小黃車」被掛樹上

共享單車服務引入本港後，違泊問題令人關注。有網民日前在天水圍發現，有人將一輛屬內地OFO共享單車公司的「小黃車」掉到天橋下，並卡在一棵樹上。帖文引起不少網民熱議，部份人指涉事者欠缺公德心，另有網民擔心該輛單車會掉下傷人。



網民Chi Wai Wong前日在facebook群組「小心駕駛」上載一張照片，當中見到天水圍香島中學天橋下的一棵樹上，掛着一輛「小黃車」，疑有人將單車從天橋上掉下。



不少網民看到照片後留言批評，指單車「跌落嚟可以死人㗎！」，直斥涉事者無公德心，但亦有網民認為因不少共享單車使用者將單車亂放，才會令人生厭。



網民斥無公德心



至於共享單車被用家亂泊問題，有網民認為單車公司及涉事者均有問題，指共享單車公司不應到亞太區發展，「因為歐洲直路多，又無得轉波，喺香港棧俾人掟落海、掟落街」，有違本身概念。



