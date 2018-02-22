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﻿肇事司機申保釋再被駁回

2018-02-22 列印
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　　大埔公路九巴翻側事件，釀成十九死六十六人傷，肇事三十歲車長陳浩明被控危險駕駛引致他人死亡罪，案件昨在粉嶺裁判法院進行擔保覆核。辯方昨再以被告希望照顧年邁父母為由，提出以三萬五千元現金及其母親交出同樣保釋金作人事擔保，及承諾每天到警署報到，交出旅遊證件等條件申請擔保，但再度被駁回。主任裁判官練錦鴻認為，沒有任何原因促使他重新考慮被告的擔保申請，指有理由相信被告會不依法庭指令歸柙。

　　控方亦反對被告的保釋申請，指事件中有二十一名傷者仍留醫，其中二人情況危殆。而在四十六份已錄取的口供中，有指乘客因被告遲開車而責罵他，被告在事發前曾急速煞車和加速。至於涉案巴士經初步檢驗，證實沒有機件故障。案件押後至四月十日再訊。
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