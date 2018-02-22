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﻿樂視獲頒令正式清盤

2018-02-22 列印
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　　於一五年在港註冊的樂視有限公司自前年八月開始，連番遭多家廣告及服務公司追討逾七千四百萬元欠款，樂視去年十二月自行入稟高院申請清盤，案件昨在法院處理，所有清盤文件經已準備妥當，法官在無人爭議下頒發清盤令，樂視正式清盤。至於樂視體育則如常運作。

　　樂視主要提供「樂視盒子」及網上點播影片等服務。資料顯示，樂視早前被多家公司入稟追債，包括有報章入稟向樂視追討廣告費、驕陽電影有限公司追討共約一百七十四萬港元版權費、市場推廣公司入稟追討一千四百六十多萬港元服務費、亦曾有資訊科技服務供應商入稟區域法院追款約五十一萬元，更有三間印度公司向其追討逾四千七百萬元廣告服務費。

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