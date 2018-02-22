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﻿競選單張欠郵資 鄧家彪致歉

2018-02-22 列印
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　　立法會新界東補選臨近，選民陸續收到候選人的宣傳單張，但有網民在社交網站上載一張照片，相中為工聯會兼民建聯成員、新東補選候選人鄧家彪的宣傳單張，呼籲選民「全家總動員　齊投鄧家彪」，另一個信封上面寫着「欠資郵件」，須罰款四元，令該網民不滿。鄧家彪昨晚向受影響人士道歉，解釋事件是義工一時大意所致。

　　收到「欠資郵件」的網民在facebook 發帖，指其家人早前收到郵局通知有欠資郵件，郵件沒貼上郵票，最後被罰四元，為家人代領郵件後發現是鄧家彪的宣傳單張。 鄧家彪回應表示，對受影響的工聯會會員致歉，指事件是個別義工一時大意沒貼郵票，但未知相關信件數量。

　　今屆新東補選候選人為鄧家彪、黃成智、陳玉娥、方國珊、趙佩玉，以及范國威。

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