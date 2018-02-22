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﻿美股中段升134點

2018-02-22 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二五○九九點，升一百三十四點；納指則報七三○四點，升七十點。滙控美國預託證券價格見八十二點二一港元，升零點六一港元；騰訊則見四百六十二點○八港元，升四點○八港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千三百三十點三美元，跌零點九美元。
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