﻿控方：梁黃唱雙簧煽惑騷亂 暴徒瘋襲倒地交警

前年旺角騷亂案，本土民主前線前發言人梁天琦等五人被控暴動、煽惑暴動及非法集結等罪。控方昨天第二日在高院開案陳詞，把當晚警員攝錄片段和新聞影帶呈堂，呈現事發過程，包括一名沒穿著防暴裝備的警員遭群眾瘋狂襲擊，即使他倒地後仍被多人圍毆，另一名交通警鳴槍示警，控制場面。控方指這批群眾是「暴徒」，形容梁黃「唱雙簧」煽動群眾行動，證據強而有力，陪審團應判五被告罪成。



代表控方的資深大律師郭棟明在庭上播放前年二月九日凌晨的錄影片段，可見凌晨一時半，梁天琦及黃台仰於砵蘭街及山東街交界，「好似唱雙簧咁，你一言，我一語咁，煽惑在場人士。」當時梁以揚聲器向警方稱：「我哋o依家做緊選舉遊行，《公安條例》係容許我哋咁樣做嘅！」群眾隨後起哄。至近凌晨二時，黃台仰發號叫群眾前進，梁一馬當先衝向警方，發生推撞。



當時多名沒穿防暴裝備的交通警正清理亞皆老街上的雜物，大班群眾對警員拳打腳踢，甚至投擲垃圾桶、木製卡板等雜物；控方形容是「瘋狂襲擊」，又直指群眾是暴徒。期間，一名警員文錦璣被襲倒地，群眾沒收手，群起上前圍毆該警員，其中包括梁天琦，他雙手舉起一個白色膠筒揮向文錦璣，又用木條襲擊他。另一名交通警見同袍被毆，鳴槍示警，把襲擊者嚇退。這名警員稍後會以證人身份出庭作供。



控方續指，其中一名被告盧建民，在二月八日晚於被圍困砵蘭街的的士附近現身，至凌晨衝突開始時，他不斷向在場警員投擲雜物，期間有警員勸阻，惟盧無視警告，多番拋擲雜物。控方指：「掟完又掟，起碼十次以上。」



至凌晨約三時半，警方將防線推進至奶路臣街。現場滿佈雜物、火堆，群眾繼續以投雜物方式衝擊警方防線，在山東街交界的警員隨後更被暴徒用磚頭及搭棚使用的竹棍襲擊。儘管警方一直呼籲在場群眾「立即停止衝擊警方防線」，仍在不少人向警員掟磚。



有關片段的畫面不斷搖晃，控方解釋，當時站在高台拍攝的警員亦因襲擊而逃離，警方難以抵擋襲擊，一直向亞皆老街方向後退。



無視警告 圍毆擲雜物



控方強調，事件令多名小販管理隊隊員及警員受傷，相關控罪證據「清晰、強而有力」，故陪審團唯一合理的裁決，是判定被告五人罪成。



本案五名被告被控共六項控罪，梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪；李諾文及盧建民則各被控一項暴動罪；林傲軒被控非法集結及暴動共二罪；而林倫慶則被控三項暴動罪。梁早前承認一項襲警罪。