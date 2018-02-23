﻿鳴槍制暴交警 列出庭證人

旺角騷亂案的證人多達二百一十一人，惟控方只會傳召其中九十七人出庭作供，當中或包括被群眾圍毆的警員文錦璣，以及曾鳴槍示警的交通警員（右圖）。控方昨天就梁天琦控罪引導九名陪審員，指毋須爭辯影像中人是否他本人，陪審員只需判斷其言行有否構成煽惑及參與暴動。



控方將傳召97人



控方資深大律師郭棟明表示，證人列表中雖有二百一十一人，但只有一百四十四人跟本案有關，控方最多只會傳召九十七人出庭作證，其中或包括被群眾圍毆的警員文錦璣，以及該名在現場鳴槍示警的交通警。



控方又向陪審團解釋，梁天琦早前已承認襲擊文錦璣，並不爭辯影像中人的身份，故現時陪審團只需考慮其行為有否同時破壞社會安寧，構成非法集結及暴動。其中非法集結指三人或以上作擾亂秩序、或威嚇、侮辱或挑撥的行為，導致任何人合理地害怕集結人士會破壞社會安寧；若參與非法集結人士破壞社會安寧，則觸犯暴動罪。