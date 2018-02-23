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﻿美股中段升297點

2018-02-23 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二五○九五點，升二百九十七點；納指則報七二七一點，升五十三點。滙控美國預託證券價格見八十點二五港元，升零點七港元；騰訊美國預託證券價格則見四百五十五點八八港元，升九點四八港元。紐約期金報每盎司一千三百三十一點六美元，跌零點五美元；紐約期油則報每桶六十二點五七美元，升零點八九美元。

　　有分析師指，聯儲局周三出爐的會議記錄顯示，公開市場委員會（FOMC）的理事更在意通脹的表現，因此只要很大的變動因素才能令儲局今年不加息四次，但市場押注儲局加息四次的機率僅兩成半。
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