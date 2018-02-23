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﻿冬奧短道速滑中國奪金

2018-02-23 列印
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　　平昌冬奧中國奪首金！國家隊選手武大靖昨出戰短道速滑男子五百米賽事，兩次打破世界紀錄。先在八強賽事以三十九秒八百，打破六年前由美國選手創下的世界紀錄；至晚上決賽期間，再展現出明顯優勢，由頭到尾保持領先位置，最終創下三十九秒五八四成績，一日內連創紀錄並奪得金牌。賽事亞、季軍均由南韓選手奪得。國家隊目前已奪得八面獎牌，包括一金五銀兩銅。

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