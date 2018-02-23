﻿上月通脹1.7% 未來壓力續升

政府統計處昨公佈一月份消費物價指數，整體消費物價指數及基本通脹率均按年升百分之一點七，與去年十二月份相若。惟「電力、燃氣及水」的基本通脹率按年升一成；而耐用物品及雜項服務，則分別按年跌百分之一點六及一點九。



政府發言人指，上月基本通脹率維持在溫和的水平，相信是因今年農曆新年並非於一月出現有關，短暫令部份相關項目，如旅遊費用較去年同期減少，大致抵銷一年前因發放燃料費特別回扣，造成比較基數較低，令電費通脹率按年急升所帶來的影響，但隨着環球經濟轉強和本地經濟持續擴張，通脹壓力或會在今年餘下時間略為上升；因農曆新年於本月出現，本月消費物價指數的按年升幅料會短暫擴大。當局會繼續密切留意通脹走勢，特別是通脹對低收入人士的影響。



