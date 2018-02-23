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﻿劉業強︰新界族群遭有心人挑釁

2018-02-23 列印
　　新界鄉議局昨舉行新春團拜，主席劉業強致辭時指，新界族群正受別有用心的人攻擊挑釁，當中有關挑戰丁權的司法覆核案，已引起新界原居民惶恐，令城鄉矛盾進一步激化，長遠將影響香港發展及國家治港的形象。

　　他又指，過去一年本港政治環境發生重大變化，中聯辦及特首由新人接任後，為香港帶來新思維、新作風，他將繼續支持特首林鄭月娥施政，但批評政府發展新界時，向原居民給予低於市價的「行貨式」收地賠償，令新界原居民土地權益受損，冀政府未來在發展新界時多諮詢鄉議局意見。

　　劉業強稱，未來一年鄉議局會面對重大危機及挑戰，會以高度警覺心，面對黑夜來臨，並會繼續廣泛團結新界族群，維護憲法及《基本法》的權威。

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