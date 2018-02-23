  • 2018年2月23日 星期五
  • 16º
  • 77%
熱門： 李菁年桔馮程淑儀陳豪四電一腦

日報新聞 > 港聞

﻿KKday融資逾8000萬　獲日資H.I.S支持

2018-02-23 列印
■創辦人兼執行長陳明明指，資金足以支持平台未來兩、三年發展。
Previous Next

　　年輕一代熱愛自由行，兩年進駐香港的台灣旅遊體驗平台KKday昨宣佈，完成由日本最大旅遊集團H.I.S及本港創投基金概念資本（Mindworks Ventures）共同投入的一千零五十萬美元（約八千二百萬港元）策略融資。

　　創辦人兼執行長陳明明指，資金足以支持平台未來兩、三年發展，除深耕現有日、韓、馬、泰等地市場外，亦會積極進軍內地，以及開拓親子遊客源。

　　KKday上月剛在上海落戶，但現時內地亦多個類似平台。陳明明指初步反應良好，坦言內地消費者對價格比較敏感，但不打算打「減價戰」，相信可憑公司在各地發展的經驗，以豐富和高質素的產品突圍，亦會積極開發日本米芝蓮星級餐廳訂餐、富士山露營等特別體驗，冀取得年輕顧客支持。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd