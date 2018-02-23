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﻿生日前夕遇車禍 P牌女騎士恐毀容

2018-02-23 列印
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　　一名P牌女鐵騎士，昨凌晨零時許，生日前夕駕駛電單車在葵涌遇車禍，臉部受傷恐有毀容之虞。意外發生時，三十二歲姓羅女事主，駕駛掛着P牌的電單車，沿葵涌道向美孚駛至三號貨櫃碼頭對開時，突遭尾隨一輛私家車失控撞至人仰馬翻；私家車餘勢未了，再撞向沙井後翻轉。

　　意外中，羅女人車分離，拋彈數米墮地，頭手受傷，鼻樑近左臉頰被割爆開。私家車二十六歲姓鄭男司機及二十三歲姓黃女乘客亦受傷；報警後三傷者獲送院治療，其中羅女情況嚴重，恐有毀容之虞，意外原因警方仍在調查中。生日前夕遇車禍女鐵騎士從事船運業，已婚，她考獲電單車牌僅三個月。

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