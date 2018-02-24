﻿表揚鄭凱甄無私救人 港新品種螢蟲捐肝天使命名

二十六歲女文員鄭凱甄去年向素未謀面、患上急性肝衰竭的好媽媽鄧桂思捐出三分二肝臟，無私大愛感動人心。兩名昆蟲學者早前在本港大嶼山發現新品種螢火蟲，將其命名為「鄭凱甄怪眼螢」，以表揚鄭凱甄無私奉獻的精神，亦是首次有螢火蟲以港人命名。鄭凱甄接受本報訪問時憶述，小時候已與螢火蟲結緣，希望有朝一日能一睹以自己為名的螢火蟲。



國際動物學術期刊《Zookeys》昨天發表香港昆蟲學會會長饒戈與台灣國立自然科學博物館生物學組副研究員鄭明倫的研究文章，饒戈去年五月在大嶼山地塘仔發現四隻「鄭凱甄怪眼螢」的活體樣本，隨後確認為新品種，屬全球已知的第四種怪眼螢。



雌雄皆發光



饒戈向本報解釋，這種新品種怪眼螢有多項獨特之處，如以往被發現的三種怪眼螢均只有雄性，惟「鄭凱甄怪眼螢」卻同時存在雌雄兩性，而且一反常態，交配時由雌性作主動，吸引雄性飛來，故雌性不需生長翅膀，外形酷似幼蟲，發出的螢光亦較雄性光亮。另外，「鄭凱甄怪眼螢」在紫外光照射下亦會全身發光，是全球首種兼有自身發光及在紫外光照射下發光功能的螢火蟲。



饒戈續指，新品種怪眼螢之所以用鄭凱甄命名，是為了表揚她去年四月捐出三分二肝臟予素未謀面的鄧桂思，展現本港社會的正能量和愛，形容鄭此舉「勇敢、無私」。這次亦是全球現存二千多種螢火蟲中，首次有品種以港人命名。



凱甄驚訝：想親眼見吓



鄭凱甄接受本報訪問，她稱昨日收到母親訊息才得知有新品種螢火蟲以其命名，感到驚訝。她稱跟螢火蟲緣份匪淺，小時候住村屋常伸手不見五指，全賴螢火蟲帶路，形容螢火蟲是很「浪漫」的昆蟲，如將來有機會「都想親眼見吓（鄭凱甄怪眼螢）。」阿甄認為她捐肝的決定獲得肯定，並透露已向國際義工組織報名，未來準備投身義工工作。



阿甄母親感到「好突然」，並感慨說：「件事經過差不多一年，原以為已丟淡晒。」詎料至今仍有人念念不忘，感到十分感動。



