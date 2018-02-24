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熱門： 廁所刷洗杯 鄭凱甄怪眼螢辱罵中國男雲維恩打拳突昏迷

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﻿香港獨有 夏冬活躍新界中部

2018-02-24 列印
鄭凱甄怪眼螢雄性(左)
莫氏凹眼螢
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　　香港山明水秀，除了港產的「鄭凱甄怪眼螢」外，還有不少值得一看的螢火蟲品種。香港昆蟲學會會長饒戈表示，本港現存二十九種螢火蟲，其中「鄭凱甄怪眼螢」及「莫氏凹眼螢」均屬本港獨有，以莫氏凹眼螢較常見，牠們主要流連新界區的廢棄農地，如馬屎埔一帶便常見其蹤跡。

　　饒戈續說，本港螢火蟲主要分佈新界中部，尤其是大埔滘自然護理區及大帽山一帶，如欲欣賞大群螢火蟲飛躍的美景，時間上亦講究。饒指，每年螢火蟲出沒的高峰期為五月及十一月，多在日落後半小時至一個半小時活動，故夏天的最佳觀賞時間為晚上七時半至八時半；冬天則為晚上六至七時。

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