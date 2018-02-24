﻿﻿食署職員遭滾油車追撞﻿﻿ 稱有本民前藍衣人「傍住」﻿

前年年初二旺角騷亂案，本土民主前線前發言人梁天琦等五人被控暴動、煽惑暴動及非法集結等六罪，案件昨續審。三名食環署職員作供，其中食環署署理首席小販管理主任供稱，當晚在場同事「俾人推撞」期間受傷，並有小販將放有滾油的車「推嚟推去維持廿秒」，更有身穿本土民主前線藍衣人士「傍住」滾油車，撞向食環署職員。



食環署署理首席小販管理主任張文毅供稱，前年二月八日晚上九時，身穿便服的他到砵蘭街和奶路臣街視察，當時砵蘭街莎莎化妝店外約有二百人聚集，遂致電下屬要求增派人手到場候命。至晚上約九時四十分，約五至六輛小販車從山東街及砵蘭街後巷推出，「推嚟推去維持廿秒」，多名身穿印有「本土民主前線」藍色上衣的男子則「傍住」載滾油的小販車，撞向穿制服的食環署職員。



遭人推撞 報警求助



張續指，當時 「好多人，唔知幾多百人，好嘈雜」，其後獲悉有同事在莎莎化妝店外「俾人衝撞，鴨舌帽俾人搶走，左手受傷」，遂報警求助。當時現場「愈嚟愈多人，愈嚟愈混亂」，故再次報警。



張指，食環署職員當日並無向小販採取任何行動，包括口頭警告、票控、拘捕或驅散他們。據旺角現場的拍攝片段所見，有小販車從後巷推出砵蘭街和奶路臣街，期間有市民大聲喊「走啦」，有人大呼「收五千萬，年初一、二、三畀人搵吓食都好。」



助理小販管理主任陳卓彬作供指，案發當晚他接到上司張文毅指示，於晚飯後換上便裝到砵蘭街及觀奇洋服店的後巷視察。約九時四十分見到店外有二十至三十人聚集，約十五輛小販車擺賣，亦有四、五名身穿印有「本土民主前線」藍衣人士正戴上口罩。其後他聽到有人重複大叫「行啦，推出嚟啦」，隨後有五、六輛小販車尾隨推出亞皆老街，他即透過通訊群組通知同事。



擔心安全 撤走隊員



食環署高級衞生督察賴友裕作供則透露，當晚約九時五十分在砵蘭街莎莎化妝店外有近百人聚集，有人以粗口喝罵食環署職員，着他們離開，情況「相當混亂」，他因擔心隊員安全，未有致電警方要求增援，反致電辦事處要求撤銷行動，所有隊員離開現場。



賴於庭上多次被控辯雙方追問有關食環署容忍小販擺賣的決定，他解釋管理隊於農曆新年的主要策略是保持主要通道順暢，故容忍小販於後巷擺賣。



另外，控方昨向陪審團宣讀部份承認事實，包括事發時不足二十五歲的黃台仰，於案發一星期前透過男子梁以洋在尖沙咀安達中心一間汽車租賃中心，租用一輛白色輕型貨車。案件將於下周一續審。



