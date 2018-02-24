  • 2018年2月24日 星期六
  • 20º
  • 64%
熱門： 廁所刷洗杯 鄭凱甄怪眼螢辱罵中國男雲維恩打拳突昏迷

日報新聞 > 港聞

﻿健身男打拳 突暈倒送院亡

2018-02-24 列印
Previous Next

　　紅磡一間健身中心發生命案，一名男子練習打沙包期間突然昏迷，報警送院後死亡。死者多名親友事後到醫院了解，有親友聞噩耗哀傷落淚。

　　現場為民裕街三十七至四十五號一間樓上健身中心，昨晚九時許，三十一歲姓鄭事主，在健身中心練習打沙包期間，突然倒地昏迷，其他人見狀報警。救護員到場為事主急救及送院，惜抵醫院搶救無效死亡。事後多名男女親友接報趕醫院了解，各人聞事主噩耗顯得哀傷，部份更傷心落淚。案件警方仍調查中，死因要剖屍確定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd